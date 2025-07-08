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關稅結果未出 台指期早盤收黑

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期8日開盤時以22,312點，隨後拉高，不過由於關稅政策未果，市場保守看待，隨後平盤以下震盪，盤中最低一度跌至22,141點，終場收在22,251點，下跌77點，跌幅0.34%。

其中，台積電期收平盤1,080元，電子期下跌0.07%，中型100期貨下跌0.31%。

美國總統川普周一發布首批關稅通知函，威脅對主要貿易夥伴提高關稅稅率，其中日本和南韓貨品將被課徵25%關稅。他同時簽署行政命令，將新關稅的實施日期延後至8月1日。

法人表示，美國關稅通知信陸續寄出，台灣不在第一批名單中，但亞洲多數經濟體關稅談判結果與關稅解放日稅率差異不大，將影響投資氛圍。市場同時關注周四聯準會FOMC會議紀要及大立光法說；台幣升值影響6月營收及第2季財報，加上台股目前技術面轉弱，外資避險空單再創新高，台股浮現回檔修正壓力。操作上建議調整持股結構，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、生技、台幣升值概念股等。

台幣升值 台股 關稅

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