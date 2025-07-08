市場靜待川普關稅政策結果 台指期早盤小跌震盪

美國總統川普宣布8月起對日本、南韓、南非在內貿易夥伴加徵高額關稅，台指期早盤8日開高，開盤時以22,312點、下跌16點開出，盤中截至8點55分左右於附近震盪。

美國總統川普周一發布首批關稅通知函，威脅對主要貿易夥伴提高關稅稅率，其中日本和南韓貨品將被課徵25%關稅。他同時簽署行政命令，將新關稅的實施日期延後至8月1日。

7日包括布蘭特原油上漲3%、WTI西德州原油則小幅下跌，黃金小幅上漲、美債小幅上漲，歐洲股市方面漲跌互見，英股小幅下跌0.19、法、德股市小幅上漲0.35%、1.2%。

美國股市周一全數收黑，道瓊工業指數下跌422.17點，跌幅0.9%，報44,406.36點；標普500指數下跌49.37點，跌幅0.8%，報6,229.98點；那斯達克綜合指數下跌188.59點，跌幅0.9%，報20,412.52點。

其中，台積電在早盤交易中平盤震盪，維持1,080元，電子期小跌0.52%，中型100期貨下跌約0.57%。