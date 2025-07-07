台指期日盤、夜盤不同調 夜盤率先反彈

台指期夜盤7日開盤後，雖市場靜待「關稅帝君」的關稅通知，加上美股電子盤走跌，以22,312點、下跌16點開出後，一度回測22,300點關卡支撐，但在德、法等歐股反彈，美股電子盤跌幅收斂下，指數由黑翻紅，在晚間9點半前，多維持在22,360點、上漲30點附近遊走。

美國總統川普宣布，自7月7日（台灣時間8日凌晨）開始，發函知會各國關稅決議，稅率由10%至70%皆有可能，而財政部長貝森特表示，預估全球約100個國家適用低至10%對等關稅，但點名歐盟、台灣等多個貿易夥伴未能在7月9日限期達成協議，美國將自8月1日起正式啟動高額關稅措施，恢復至4月2日宣布的原定稅率中；台股在7日下跌逾百點，台指期日盤也下跌100點，但夜盤在美股電子盤跌勢收斂中，順勢翻紅，一度逼近22,400點關卡，但隨後漲勢也收斂。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點過後，多維持在1,080元、平盤附近遊走，電子期上漲約0.1%，半導體期則下跌近0.2%，中型100期貨指數下跌0.1%。

台股7日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌118點，收22,428點，其中，外資現貨賣超57.8億元、由買轉賣，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,577口至56,788口，再創歷史新高；投信賣超23.7億元，自營商則是買超22.2億元，三大法合計賣超59.4億元。

市場專家建議，就技術面觀察，7日台股量縮拉回，失守5、10日均線，低檔力守20日均線稍留下影線，20日均線或可視為多頭延續關鍵。美國將於台北時間8日凌晨0點向世界各國寄出關稅通知信，台灣或有可能在此次名單中，如果稅率15%~20%，將符合市場預期；高於15~20%，將視為利空消息；低於15~20%，將視為利多消息。