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川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

期貨商論壇／原油期 價格震盪

經濟日報／ 記者周克威整理
原油生產示意圖。 圖／AI生成
原油生產示意圖。 圖／AI生成

全球最大能源進口國中國的石油消費持續疲弱，甚至自3月以來已經連續三個月都未採購任何美國原油，加上全球因川普關稅政策下修經濟前景，整體用油需求未見起色。在下半年原油基本面供過於求下，預計油價將維持弱勢震盪格局。

6月下旬以伊達成停火協議，暫時中止為其12天的激烈衝突，加上美國和伊朗預計展開第六輪的核協議會，在中東地緣政治衝突和緩下，先前快速飆漲的原油期貨，快速下滑，回到先前原油供過於求的基本面行情。此外，OPEC+宣布，自8月起，每日增產原油54.8萬桶，大幅高於市場預期的41.1萬桶。

對於想藉此機會進場參與能源行情的投資人，可以透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」，此期貨屬於小型契約，交易門檻低，以新台幣計價，且為現金交割。須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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