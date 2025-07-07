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期貨商論壇／金像電期 擁利多

經濟日報／ 記者周克威整理
金像電。圖／公司提供
金像電。圖／公司提供

金像電（2368）為伺服器板領先製造商，正處人工智慧（AI）伺服器和ASIC市場蓬勃發展最前沿，是AI伺服器，特別是整合ASIC晶片的伺服器，需求激增的主要受益者。

金像電目前在CSP ASIC的印刷電路板市場中占有25%~30%市占率，預計到今年下半年，其在亞馬遜Trainium2平台的市占率將大幅擴大至50%。ASIC相關營收預計將在下半年占總營收的20%~ 25%，顯示出產品組合正向更高價值產品轉移。法人認為，該公司強勁的財務表現、策略性的產能擴張，以及與主要雲端服務供應商（CSP）日益深化的合作關係，都突顯其顯著的成長潛力。

綜合來看，金像電已做好準備，迎接AI和高效能運算領域的轉型性成長，強勁的財務表現、積極的產能擴張、與領先CSP日益深化的合作，以及有利的產品組合，都凸顯其顯著的上升潛力。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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