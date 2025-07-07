期貨詐騙 留意兩類型

根據期交所統計，今年4月1日舉辦的「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」至6月30日，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件共172件。觀察6月期貨詐騙案件，與5月相較，詐騙類型仍以非法地下期貨及招攬開戶交易最多。

但出現兩項值得注意的詐騙趨勢，一是期貨詐騙案件使用的社群平台，已從臉書延伸到另一近年來廣受台灣網民喜愛的Threads；二是冒名期貨商詐騙交易人個資的案件有增多的情形。

6月期貨商通報網路期貨詐騙案件共53件，較5月78件減少32%，但仍較4月為高。就詐騙類型來看，6月仍以非法地下期貨及其他占58%最多，其次為期貨交易課程的非法期貨顧問及代操期貨占28%，冒名期貨業占12%。

相關詐騙類型比重與5月相較，雖僅小幅變動，但值得注意的是，冒名期貨業詐騙案件占比提升，6月被冒名的期貨商上升至三家。

詐騙者冒名期貨商手法多元，除偽冒期貨商官網網址外，尚有盜用期貨商Logo、名稱、圖示等，偽裝為期貨商的下單App，企圖利用合法期貨商名義，誘騙交易人點選下載、盜取個資，實際可能為詐騙平台或惡意程式。

另有冒名期貨商發送電子郵件，偽冒為該公司資安系統通知客戶帳戶存有潛在風險，提供驗證連結並要求客戶在24小時內完成身分驗證，但該連結實為詐騙網址。所幸在期貨商防詐意識提升下，立即採取必要措施阻斷該詐騙進行，並於期交所「期貨商反詐騙聯防行動專區」分享該類案件，提醒交易人注意。

期交所依據期貨商迄今蒐報三個月的案例來看，呼籲選擇合法期貨商才是王道。

社群平台上免費、獲利的廣告貼文雖極具誘惑力，但只有合法期貨商才能保障交易人權益。網路上提供不明來源的連結、加Line，或接到期貨商或業務員Email或Line等，均應予以查證，且應避免立即回覆或點選。