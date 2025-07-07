快訊

川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

期貨詐騙 留意兩類型

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
根據期交所統計，今年4月1日舉辦的「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」至6月30日，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件共172件。期交所／提供
根據期交所統計，今年4月1日舉辦的「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」至6月30日，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件共172件。期交所／提供

根據期交所統計，今年4月1日舉辦的「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」至6月30日，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件共172件。觀察6月期貨詐騙案件，與5月相較，詐騙類型仍以非法地下期貨及招攬開戶交易最多。

但出現兩項值得注意的詐騙趨勢，一是期貨詐騙案件使用的社群平台，已從臉書延伸到另一近年來廣受台灣網民喜愛的Threads；二是冒名期貨商詐騙交易人個資的案件有增多的情形。

6月期貨商通報網路期貨詐騙案件共53件，較5月78件減少32%，但仍較4月為高。就詐騙類型來看，6月仍以非法地下期貨及其他占58%最多，其次為期貨交易課程的非法期貨顧問及代操期貨占28%，冒名期貨業占12%。

相關詐騙類型比重與5月相較，雖僅小幅變動，但值得注意的是，冒名期貨業詐騙案件占比提升，6月被冒名的期貨商上升至三家。

詐騙者冒名期貨商手法多元，除偽冒期貨商官網網址外，尚有盜用期貨商Logo、名稱、圖示等，偽裝為期貨商的下單App，企圖利用合法期貨商名義，誘騙交易人點選下載、盜取個資，實際可能為詐騙平台或惡意程式。

另有冒名期貨商發送電子郵件，偽冒為該公司資安系統通知客戶帳戶存有潛在風險，提供驗證連結並要求客戶在24小時內完成身分驗證，但該連結實為詐騙網址。所幸在期貨商防詐意識提升下，立即採取必要措施阻斷該詐騙進行，並於期交所「期貨商反詐騙聯防行動專區」分享該類案件，提醒交易人注意。

期交所依據期貨商迄今蒐報三個月的案例來看，呼籲選擇合法期貨商才是王道。

社群平台上免費、獲利的廣告貼文雖極具誘惑力，但只有合法期貨商才能保障交易人權益。網路上提供不明來源的連結、加Line，或接到期貨商或業務員Email或Line等，均應予以查證，且應避免立即回覆或點選。

期交所 期貨交易 詐騙

延伸閱讀

網路期貨詐騙兩趨勢 期交所：延伸至Threads、冒名期貨商案件增加

7月台股期指跌100點

7月電子期跌 金融期漲

四叉貓疑遭停權 學者籲平台檢視避免傷言論自由

相關新聞

期貨詐騙 留意兩類型

根據期交所統計，今年4月1日舉辦的「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」至6月30日，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件共172...

期貨商論壇／金像電期 擁利多

全球最大能源進口國中國的石油消費持續疲弱，甚至自3月以來已經連續三個月都未採購任何美國原油，加上全球因川普關稅政策下修經...

期貨商論壇／原油期 價格震盪

金像電（2368）為伺服器板領先製造商，正處人工智慧（AI）伺服器和ASIC市場蓬勃發展最前沿，是AI伺服器，特別是整合...

臻鼎、華通 瞄準逾90天

受到關稅議題影響，市場觀望氛圍濃厚，台股連日呈現拉回，昨（7）日臻鼎-KY（4958）、華通（2313）等逆勢走揚，成為...

T50反1、元黃金 四檔靚

近期台股高檔震盪、國際金價則受政策與避險需求推動，投資人若看好元大台灣50反1（00632R）與期元大S&P黃金（006...

全民權證／卜蜂 押逾六個月

卜蜂（1215）受惠豬肉價格止跌回穩、飼料成本下降與台幣升值，法人預估，卜蜂2025年營收將達287.9億元、年增3%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。