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川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

全民權證／IET選價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

IET-KY（4971）受惠人工智慧資料中心對100G APD需求大增，帶動磷化銦出貨強勁，加上技術面逾三個月底部成形，短多重啟攻勢。法人指出，IET-KY主要成長動能來自磷化銦、硬體設備銷售及銻化鎵等出貨暢旺，毛利率隨磷化銦比重提升，可維持相對高檔。

IET-KY磷化銦產品應用包括光纖網路、高速傳輸元件，今年相關營收占比逾五成，較去年成長，受惠AI資料中心接收端對於100G產品需求延續，及200G研發計畫順利，營運展望正向。銻化鎵重要訂單來自美國防部，終端應用為國土保安夜視系統，兼具軍工題材。

權證發行商建議，買價內外10%內、距到期日逾150天認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證

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