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川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

臻鼎、華通 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
臻鼎董事長沈慶芳。聯合報系資料照
臻鼎董事長沈慶芳。聯合報系資料照

受到關稅議題影響，市場觀望氛圍濃厚，台股連日呈現拉回，昨（7）日臻鼎-KY（4958）、華通（2313）等逆勢走揚，成為盤面焦點。發行券商指出，看好PCB族群後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

PCB龍頭臻鼎-KY的6月合併營收128.23億元台幣，年增19.68%，月增8.75%，若以美元計算，年增率更達30.82%；第2季營收達382.03億元，年增17.87%；累計上半年營收782.85億元，年增20.58%，再創同期新高。

展望後市，法人認為，總體經濟環境不利於消費性電子市況，但消費性電子朝向邊緣AI應用拓展，包括AI手機、AI PC、智慧車載、AR、機器人等，加速PCB技術升級，以及產品結構變化，臻鼎-KY為全球最大PCB製造商，有望隨著產業變化趨勢升級，進一步拓展全球市占率。

檢視其產品線，在行動通訊方面，雖然研調機構多維持全球手機出貨量低個位數成長看法，但美系手機訂單能見度低，規格亦無明顯提升，且同業爭取訂單態度轉趨積極，預估市況不明朗可能導致競爭加劇；IC載板為成長性最高的產品線，公司以高階產品應用為主，專注於大尺寸、高層數，持續配合客戶開發，下半年有望陸續進入量產，將持續貢獻公司營收成長。

展望2025年華通營運，筆電、平板需求穩定、手機市占提升，低軌衛星兩大客戶展望樂觀，且資料中心營收開始貢獻，包含server板、交換機、光模塊等。

權證發行商建議，看好臻鼎-KY、華通可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

手機 營收 臻鼎

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