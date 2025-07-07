快訊

川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

T50反1、元黃金 四檔靚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

近期台股高檔震盪、國際金價則受政策與避險需求推動，投資人若看好元大台灣50反1（00632R）與期元大S&P黃金（00635U）等標的表現，可選具高槓桿、流動性佳的權證商品介入，有助放大獲利空間，惟須謹慎控管風險。

台股昨（7）日續受關稅議題干擾，市場觀望氣氛濃厚。市場法人分析，若台灣未能在7月9日前敲定關稅協議，談判進度延宕，恐加劇出口產業的不確定性，投資人普遍轉趨保守，成交量明顯萎縮。

另外，央行近期祭出多項措施，意在抑制新台幣劇烈波動，但大型出口商與外資資金調度恐受掣肘，短期雖有助抑制熱錢進出所引發的波動，若外資資金流動受阻，將壓抑短線市場活絡度。

市場近期聚焦台積電7月17日法說會，將聚焦AI需求、先進封裝擴產、2奈米製程進度、晶圓代工定價策略及匯損影響。整體而言，在政策與談判仍存變數下，台股短線恐持續震盪整理，操作宜謹慎，可利用反向型台股ETF權證短線操作，並待政策明朗與企業展望釐清後再行布局。

黃金ETF方面，法人表示，在全球地緣政治風險升溫、主要央行貨幣政策具不確定性下，黃金具備避險與抗通膨雙重特性，成資金尋求防禦配置的重要標的。

投資人可透過期貨、ETF或權證等工具參與黃金行情，靈活掌握波段契機。雖短線金價受美元強弱與利率預期牽動，惟中長線在實質利率走低、央行持續買金支撐下，黃金仍具備穩健上行的投資價值。配置上可視為資產多元化的重要一環，有助強化組合抗震能力。

權證發行商建議，看好元大台灣50反1、期元大S&P黃金等後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過120天的權證入手。

台股 權證

延伸閱讀

美元偏弱...陸6月外儲規模連六月增加 人行連八月增持黃金

豐原一家五口疑遭詐騙釀家庭悲劇 醫籲看穿詐團這二手段防上鈎

關稅公布倒數 市場觀望氣氛轉濃 台股衝23,000點要過五關

影／豐原五口命案 關鍵「李團長」涉詐欺等3罪遮臉ㄧ語不發

相關新聞

期貨詐騙 留意兩類型

根據期交所統計，今年4月1日舉辦的「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」至6月30日，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件共172...

期貨商論壇／金像電期 擁利多

全球最大能源進口國中國的石油消費持續疲弱，甚至自3月以來已經連續三個月都未採購任何美國原油，加上全球因川普關稅政策下修經...

期貨商論壇／原油期 價格震盪

金像電（2368）為伺服器板領先製造商，正處人工智慧（AI）伺服器和ASIC市場蓬勃發展最前沿，是AI伺服器，特別是整合...

臻鼎、華通 瞄準逾90天

受到關稅議題影響，市場觀望氛圍濃厚，台股連日呈現拉回，昨（7）日臻鼎-KY（4958）、華通（2313）等逆勢走揚，成為...

T50反1、元黃金 四檔靚

近期台股高檔震盪、國際金價則受政策與避險需求推動，投資人若看好元大台灣50反1（00632R）與期元大S&P黃金（006...

全民權證／卜蜂 押逾六個月

卜蜂（1215）受惠豬肉價格止跌回穩、飼料成本下降與台幣升值，法人預估，卜蜂2025年營收將達287.9億元、年增3%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。