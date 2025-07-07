T50反1、元黃金 四檔靚

近期台股高檔震盪、國際金價則受政策與避險需求推動，投資人若看好元大台灣50反1（00632R）與期元大S&P黃金（00635U）等標的表現，可選具高槓桿、流動性佳的權證商品介入，有助放大獲利空間，惟須謹慎控管風險。

台股昨（7）日續受關稅議題干擾，市場觀望氣氛濃厚。市場法人分析，若台灣未能在7月9日前敲定關稅協議，談判進度延宕，恐加劇出口產業的不確定性，投資人普遍轉趨保守，成交量明顯萎縮。

另外，央行近期祭出多項措施，意在抑制新台幣劇烈波動，但大型出口商與外資資金調度恐受掣肘，短期雖有助抑制熱錢進出所引發的波動，若外資資金流動受阻，將壓抑短線市場活絡度。

市場近期聚焦台積電7月17日法說會，將聚焦AI需求、先進封裝擴產、2奈米製程進度、晶圓代工定價策略及匯損影響。整體而言，在政策與談判仍存變數下，台股短線恐持續震盪整理，操作宜謹慎，可利用反向型台股ETF權證短線操作，並待政策明朗與企業展望釐清後再行布局。

黃金ETF方面，法人表示，在全球地緣政治風險升溫、主要央行貨幣政策具不確定性下，黃金具備避險與抗通膨雙重特性，成資金尋求防禦配置的重要標的。

投資人可透過期貨、ETF或權證等工具參與黃金行情，靈活掌握波段契機。雖短線金價受美元強弱與利率預期牽動，惟中長線在實質利率走低、央行持續買金支撐下，黃金仍具備穩健上行的投資價值。配置上可視為資產多元化的重要一環，有助強化組合抗震能力。

權證發行商建議，看好元大台灣50反1、期元大S&P黃金等後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過120天的權證入手。