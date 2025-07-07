全民權證／智伸科 兩檔有戲
智伸科（4551）第1季營收20.09億元，季增1.28％、年增22.78％，稅後純益2.39億元，年增38.51％，每股純益（EPS）達2.07元。
法人認為，第3季進入出貨旺季，營收季增率將上看雙位數，2025年醫療新產品，如心律調節器與達文西手術零件等將貢獻營收，全年營收年增逾四成；汽車安全系統，如ABS、ESC智動系統閥體等終端車企採用，估營收年增個位數成長。智伸科表示已切入AI水冷頭供應鏈，第2季至第3季將開始量產，但水冷頭代工廠商眾多，整體營收貢獻待觀察。
權證發行商建議，投資人看好智伸科後市表現，可買價內外10%內、離到期日逾90天認購權證，參與偏多行情。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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