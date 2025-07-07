快訊

川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

全民權證／智伸科 兩檔有戲

經濟日報／ 記者高瑜君整理

智伸科（4551）第1季營收20.09億元，季增1.28％、年增22.78％，稅後純益2.39億元，年增38.51％，每股純益（EPS）達2.07元。

法人認為，第3季進入出貨旺季，營收季增率將上看雙位數，2025年醫療新產品，如心律調節器與達文西手術零件等將貢獻營收，全年營收年增逾四成；汽車安全系統，如ABS、ESC智動系統閥體等終端車企採用，估營收年增個位數成長。智伸科表示已切入AI水冷頭供應鏈，第2季至第3季將開始量產，但水冷頭代工廠商眾多，整體營收貢獻待觀察。

權證發行商建議，投資人看好智伸科後市表現，可買價內外10%內、離到期日逾90天認購權證，參與偏多行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

智伸科 權證 營收

延伸閱讀

凱基證券全面完成跨境集保保管 海外資產管理升級

雙鴻、奇鋐 四檔強強滾

台光電、奇鋐 四檔蓄電

全民權證／富世達 選逾120天

相關新聞

期貨詐騙 留意兩類型

根據期交所統計，今年4月1日舉辦的「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」至6月30日，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件共172...

期貨商論壇／金像電期 擁利多

全球最大能源進口國中國的石油消費持續疲弱，甚至自3月以來已經連續三個月都未採購任何美國原油，加上全球因川普關稅政策下修經...

期貨商論壇／原油期 價格震盪

金像電（2368）為伺服器板領先製造商，正處人工智慧（AI）伺服器和ASIC市場蓬勃發展最前沿，是AI伺服器，特別是整合...

臻鼎、華通 瞄準逾90天

受到關稅議題影響，市場觀望氛圍濃厚，台股連日呈現拉回，昨（7）日臻鼎-KY（4958）、華通（2313）等逆勢走揚，成為...

T50反1、元黃金 四檔靚

近期台股高檔震盪、國際金價則受政策與避險需求推動，投資人若看好元大台灣50反1（00632R）與期元大S&P黃金（006...

全民權證／卜蜂 押逾六個月

卜蜂（1215）受惠豬肉價格止跌回穩、飼料成本下降與台幣升值，法人預估，卜蜂2025年營收將達287.9億元、年增3%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。