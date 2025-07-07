全民權證／卜蜂 押逾六個月

卜蜂（1215）受惠豬肉價格止跌回穩、飼料成本下降與台幣升值，法人預估，卜蜂2025年營收將達287.9億元、年增3%，每純益（EPS）達9.8元，維持「買進」評等。

法人觀察支撐卜蜂營運的四要素：一、國內毛豬價格因育成率偏低，拍賣價格維持高檔，支撐毛利；二、台幣升值有利進口飼料與原物料成本降低，效益將自第3季起顯現；三、桃園新建分切廠2025年第4季將完工、2026年第2季投產，擴大營運規模；四、今年獲利將維持第1季水準，推升全年獲利。

看好卜蜂後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。標準以價內外20%以內、剩餘天數逾180天等條件為主，來放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

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