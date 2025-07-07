網路期貨詐騙兩趨勢 期交所：延伸至Threads、冒名期貨商案件增加

根據臺灣期貨交易所統計，自今(2025)年4月1日舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」迄6月30日止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件共172件。觀察6月期貨詐騙案件，與5月相較，詐騙類型仍以非法地下期貨及招攬開戶交易最多，但出現兩項值得注意的詐騙趨勢：一、期貨詐騙案件使用的社群平台，已從臉書延伸到另一近年來廣受台灣網民喜愛的Threads（網民慣稱「脆」）；二、冒名期貨商詐騙交易人個資的案件有增多的情形。

6月期貨商通報網路期貨詐騙案件共53件，較5月78件減少32%，但仍較4月案件數為高，推測其原因可能為，經過4月及5月期貨商積極蒐報檢舉期貨詐騙案件奏效，致案件數減少。就詐騙類型來看，6月仍以非法地下期貨及其他（招攬期貨開戶交易）占58%最多，其次為期貨交易課程之非法期貨顧問及代操期貨占28%，冒名期貨業占12%。

相關詐騙類型比重與5月相較，雖僅小幅變動，但值得注意的是，冒名期貨業詐騙案件占比提升，6月被冒名的期貨商上升至3家。根據刑事局最新公布第1季網路詐騙態樣，冒名機構的詐騙樣態占逾七成最多，另數發部網路通報查詢網統計6月詐騙樣態，金融投資、身分冒充為通報件數第二及第三多，期貨網路詐騙也呈現相類似的發展趨勢。

詐騙者冒名期貨商手法多元，除偽冒期貨商官網網址外，尚有盜用期貨商Logo、名稱、圖示等，偽裝為期貨商的下單APP，企圖利用合法期貨商名義，誘騙交易人點選下載、盜取個資，實際可能為詐騙平台或惡意程式；另有冒名期貨商發送電子郵件，偽冒為該公司資安系統通知客戶帳戶存有潛在風險，提供驗證連結並要求客戶在24小時內完成身分驗證，但該連結實為詐騙網址。所幸在期貨商防詐意識提升下，立即採取必要措施阻斷該詐騙進行，並於期交所「期貨商反詐騙聯防行動專區」分享該類案件，提醒交易人注意。

期交所舉辦反詐治理評鑑活動，鼓勵期貨商蒐報網路期貨詐騙案件並建置「期貨商反詐騙聯防行動專區」，提供期貨商即時分享及通報詐騙案件，目的即是希望讓民眾了解當前最新期貨詐騙手法，提升防詐意識與應對能力。依據期貨商迄今蒐報三個月的案例來看，期交所提出兩項呼籲：

選擇合法期貨商才是王道。社群平台上免費、獲利的廣告貼文雖極具誘惑力，但只有合法期貨商才能保障交易人權益。網路上提供不明來源的連結、加Line，或接到期貨商或業務員Email或Line等，均應予以查證，且應避免立即回覆或點選。

民眾可上期交所網站（路徑：交易制度/期貨商名冊）或中華民國期貨業商業同業公會網站（路徑：相關連結/會員名冊），查詢合法期貨業者之基本資料及電話。

期交所反詐騙專區亦提供各期貨商之反詐騙電話專線，可以電話向期貨業者查證。此外，數發部設有「網路詐騙通報查詢網」可提供民眾貼上網址初步查詢是否疑似詐騙內容，經過上述查證後，再決定是否依其要求辦理，避免踏入詐騙陷阱。