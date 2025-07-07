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7月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北7日電

台北股市今天下跌118.78點，收22428.72點。7月電子期收1249.35點，下跌6點，逆價差2.83點；7月金融期收2117.4點，上漲16.8點，逆價差20.01點。

7月電子期以1249.35點作收，下跌6點，成交399口。8月電子期以1249點作收，下跌1.6點，成交1口。

電子現貨以1252.18點作收，下跌8.09點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差2.83點。

7月金融期以2117.4點作收，上漲16.8點，成交298口。8月金融期以2086.8點作收，上漲10點，成交1口。

金融現貨以2137.41點作收，上漲20點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差20.01點。實際收盤價以期交所公告為準。

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