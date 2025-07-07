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7月台股期指跌100點

中央社／ 台北7日電

台北股市今天終場跌118.78點，收22428.72點。7月台指期以22336點作收，下跌100點，與現貨相較，逆價差92.72點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，7月期貨22436點、8月期貨22263點。

台股今天終場跌118.78點，收22428.72點，成交金額新台幣2600.04億元。

7月台指期貨以22336點作收，跌100點，成交6萬780口；8月期貨以22166點作收，跌97點，成交698口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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