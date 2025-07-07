市場情緒保守 台指期終場跌百點

台指期7日開盤時以22,349點，隨後拉高，不過由於關稅政策未果，市場保守看待，盤中9點左右翻黑，盤中最低一度跌至22,244點，終場收在22,336點，下跌100點，跌幅0.45%。

其中，台積電（2330）期收在1,080元，下跌5元，電子期下跌0.48%，中型100期貨下跌0.74%。

川普即將在本周函告各國關稅的立場，並透露約向100個貿易量較小國家祭出10%關稅。美國財長貝森特6日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問重申川普上周表態，尚未與美方達成協議的國家，將從8月起面臨高額關稅，「反彈回升」至4月2日宣布的對等關稅稅率。

法人表示，惟川普關稅開獎前市場觀望、丹娜絲颱風造成台灣部分地區休假、外資期貨淨空單仍逾5萬口、美國商務部傳起新規則，收緊AI晶片出口馬來西亞及泰國，藉此防堵透過第三地流入中國大陸，加上台美關稅宣布前的不確定性，選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔。