聽新聞
0:00 / 0:00
市場情緒保守 台指期終場跌百點
台指期7日開盤時以22,349點，隨後拉高，不過由於關稅政策未果，市場保守看待，盤中9點左右翻黑，盤中最低一度跌至22,244點，終場收在22,336點，下跌100點，跌幅0.45%。
其中，台積電（2330）期收在1,080元，下跌5元，電子期下跌0.48%，中型100期貨下跌0.74%。
川普即將在本周函告各國關稅的立場，並透露約向100個貿易量較小國家祭出10%關稅。美國財長貝森特6日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問重申川普上周表態，尚未與美方達成協議的國家，將從8月起面臨高額關稅，「反彈回升」至4月2日宣布的對等關稅稅率。
法人表示，惟川普關稅開獎前市場觀望、丹娜絲颱風造成台灣部分地區休假、外資期貨淨空單仍逾5萬口、美國商務部傳起新規則，收緊AI晶片出口馬來西亞及泰國，藉此防堵透過第三地流入中國大陸，加上台美關稅宣布前的不確定性，選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言