川普關稅政策寬限期即將結束 市場保守 台指期震盪

川普關稅政策寬限期即將結束，市場情緒保守，台指期早盤7日開高，開盤時以22,349點、下跌87點開出後，後續拉升至平盤以上，盤中截至8點55分左右，拉回至22,470點、上漲約36點附近。

川普即將在本周函告各國關稅的立場，並透露約向100個貿易量較小國家祭出10%關稅。美國財長貝森特6日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問重申川普上周表態，尚未與美方達成協議的國家，將從8月起面臨高額關稅，「反彈回升」至4月2日宣布的對等關稅稅率。

美股4日因國慶日休市一天，但仍在交易的美股電子盤跌勢擴大，道瓊電子盤下跌約逾200點、那斯達克電子盤也下跌逾百點，標普電子盤也同步拉回約0.6%。

其中，台積電在早盤交易中平盤震盪，維持1085元，電子期小漲0.27%，中型100期貨上跌約0.45%。