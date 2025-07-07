期貨商論壇／黃金期 提防賣壓

美國大而美法案已表決通過，且美越完成貿易協議，出口至美國關稅為20%，轉運產品關稅為40%，加上市場傳出美印也將於近期達成貿易協議，降低了市場對於即將到來關稅暫緩期疑慮。

最新公布的非農就業人數為14.7萬人，遠高於市場預期，失業率降為4.1%，顯示勞動力市場依舊強勁，讓美元指數轉強，以美元計價的黃金期貨價格回檔修正，不過近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至3日為止，黃金持有量為947.6公噸，較前二周持有量微幅下降，然而最近二月黃金持有量皆維持相對高部位，因此須留意，後續若是出現大幅減持時，將可能使得盤勢面臨較大的賣壓。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變化來看，前一周淨多單持倉部位下降，來到195,004口，再度降至20萬口以下，顯示出短線投機客多單出現獲利了結動作，後續若是持續站在賣方，將導致盤勢轉往空方發展。

從技術面來看，雖然短線黃金期貨價格一度受到伊朗可能封鎖荷姆茲海峽影響下，出現反彈，並來到月線附近，不過隨著美國對等關稅不確定性因素降低，引發賣壓，價格回落至短期均線之下，後續若是無法快速站回均線，盤勢將回測至6月低點位置。（華南期貨提供）