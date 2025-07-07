期貨商論壇／匯率期 避險優選

台美關稅談判進入倒數，市場氣氛緊繃，但外資資金已提前卡位，推升新台幣近日強勢升值，今年累計升幅逾10%。外資持續加碼台股，市場呈現「外資急匯入、出口商觀望、散戶搶換匯」局面。

市場真正的變數在於關稅談判結果，若台美談判結果偏向不利，關稅稅率最終高於越南，將直接削弱台灣出口競爭力；一旦出口商接單壓力上升，將迫使其積極結匯或將訂單外移，資金回流速度趨緩甚至轉為流出。

關稅成本墊高將減少企業獲利空間，對股市也將形成壓力，進一步減少外資買盤動能，恐引發新台幣短線升值後的貶值逆轉。近期台幣強升主要建立在「資金流入預期」與「美元走弱」兩大支柱上，但若關稅落地結果過高，企業成本壓力上升，台灣經濟面臨出口衝擊，將動搖台幣多頭基礎。

分析師預期，若美日談判持續卡關，日圓年底前仍可能維持偏弱，市場普遍預測美元兌日圓區間將落在143至156元之間。歐元方面，近期在34元上下震盪整理，主要受惠歐洲央行維持審慎降息路徑，成為資金避險去處。

總體而言，由於近期國際情勢變化較多且複雜，美元對各國匯率也出現較大波動，因此不論避險或投資，投資人都可根據國際情勢，透過期交所的匯率期貨進行操作，藉以趨吉避凶。（永豐期貨提供）