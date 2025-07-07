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台指期 偏多架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周五（4日）開高走低，拖累終場指數下跌165點、收在22,547點，累計全周下跌32點；台指期下跌245點、至22,435點，逆價差為112.5點。期貨商建議，由於台指期目前尚未跌破5日均線，且除站穩年線外，下方均線向上形成支撐，整體偏多架構不變，預期仍有機會震盪走高。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨多單減少2,983口至732口，其中外資淨空單增加4,054口至55,211口、再創歷史新高；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加5,207口至2,857口。

永豐期貨指出，在上周五選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.29下降至1.16，VIX指數上升0.7至24.73；外資台指期買權淨金額-0.98億元、賣權淨金額-0.48億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體而言，外資期貨淨空單維持高檔，顯示其投機性偏空操作升溫，短線市場將持續關注關稅最終定案結果，兩者將決定台股短線能否止穩反彈，或持續震盪走低。

元富期貨認為，台指期上周五開高走低，指數開高後，逢高獲利了結的賣壓出籠，盤勢一路走跌，不見買盤支撐，終場指數下跌逾240點，以長黑K棒作收。目前指數尚未跌破5日均線，而且除站穩年線外，下方均線向上形成支撐，整體偏多架構不變，仍有機會震盪走高。

就盤面來說，台股連日上漲後，短線漲多壓力浮現，不過目前仍站穩在所有均線之上，多方架構沒有遭到破壞。針對7月9日關稅貿易談判大限即將到期，因市場提前反應，預期負面影響有限，且市場反應已更加理性。

台指期 期貨

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