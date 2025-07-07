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全民權證／貿聯 兩檔活跳跳
貿聯-KY（3665）第2季營收166.3億元，季增3.1%、年增28.0%；上半年營收329.27億元、年增29.3%。
貿聯2026年ASIC全面放量，主流規格由400G升級為800G，預估2026年主動式電纜（AEC）營收年增率可達100%至150%。
而2025年AEC營收可望逐季成長，今年第4季加入新客戶。貿聯今年ASIC僅有AWS放量，2026年百花齊放，帶動ASP大幅提升。
GB200及GB300系列，貿聯供貨產品均為Power Whips、RackBusbar/Inner Busbar等，但GB300可加購AEC為選配方案，今年上半年GB200系列產品出貨進度受阻，預期2026年GB系列出貨量倍增。（元富證券提供）
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