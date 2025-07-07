景碩、京元電 四檔搶鏡

台股近日震盪走高，盤面上主要以題材個股輪動表現，科技股依舊為市場關注焦點，其中景碩（3189）、京元電子（2449）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

景碩6月營收達31.94億元，月增1.1%，年增33.0%。累計今年上半年營收為181.83億元，年增27.2%。公司近年轉型耕耘高階載板，已淡出傳統PCB生產，近年擴產皆為高階載板產能生產且集中台灣。法人看好，景碩營運最壞情況已過，美系大客戶新一代顯卡將推動有助打底向上，今年營運可望逐季轉強。

法人表示，景碩ABF載板2025年預估年增20%，主要成長動能來自顯示卡應用，目前顯卡訂單能見度已至2025年9月，預期美系客戶將占比10%至15%。

另一方面，PC訂單在第3季預期仍可微幅成長，下半年亦可望受惠於800G交換器與AI伺服器相關新訂單挹注，帶動高階產品出貨。

京元電子受惠於台積電2026年CoWoS產能預計將年增超過30%，為輝達及AI ASIC供應鏈利多，該公司為美系GPU大廠測試供應商，受惠AI趨勢，高階測試需求放量帶動測試單價及測試時間同步上揚權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。