原相、創惟 認購閃亮

任天堂新款遊戲機Switch 2嚴重供不應求，任天堂今（2025）年5月曾預估Switch 2全年銷售量約1,500萬台，如今很可能上調銷售量數字。Switch 2首批備貨約700萬台，較Switch首月賣的274萬台多出約250%，原相（3227）及創惟（6104）等相關台廠已經受惠。

原相表示，今年第1季遊戲機業務的營收季增表現，因客戶保密需求，新／舊產品細節，如ASP、規格等差異皆不透露。

此外，原相的滑鼠需求佳，看好電競市場長期發展，電競人口也在成長；研調機構預估，2025年PC／NB出貨量會增加，對於非電競滑鼠的業績也會有幫助。

以Switch1與Switch2整體合計而言，Nintendo 2025財年Switch1機種銷售1,080萬台，2026財年預計整體Switch機種1,950萬台（Switch的1,450萬與Swtich2的1,500萬台），整體機種銷售量年增80%。原相為Switch 1與Switch2Joy-Con感測器晶片供應商，受惠大。

法人預估，原相今年遊戲機營收成長64%，相比Nintendo Switch整體出貨量成長性較低；原相晶片已於2024年中旬先行拉貨，其餘產品多屬於滑鼠或消費電子類，容易受總體環境不明朗而衝擊，如滑鼠即占比高達65%。

再者，原相雖有產品如視覺感測器、控制移動晶片（光學追蹤感測器或encoder），可與機器人或工業控制相關，但導入工業領域需時間進行，目前尚難以評估營收貢獻時間點。

創惟主要從事USB控制晶片、系統監控晶片等IC設計，產品廣泛應用於電腦及消費性電子產品。

創惟是Nintendo新遊戲機內USB IC的主要供應商，提供多顆IC，供應占比90％。

創惟今年第1季業績表現亮眼，營收10.3億元，季增9.1％、年增65.4％；稅後純益2.1億元，季增59.3％、年增502.4％，每股純益2.35元。

今年下半年有美系客戶有開新案，量產時間為今年第3季，法人預估下半年營運有望優於上半年。