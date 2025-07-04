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川普放話部分關稅上看70%！台指期夜盤一度失守22,400

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台指期夜盤4日開盤時，受外資在期貨未平倉淨空單再創歷史新高中，以22,430點、小跌6點開出後，隨美國總統川普放話部分國家的對等關稅可能上看70%，美股電子盤跌勢擴大下，一度回測22,300點大關，截至21點30分左右，台指期夜盤維持在22,400點、下跌40點附近遊走。

川普針對對等關稅再次放話，最快自台灣時間5日起，向10至12個貿易夥伴發出通知信，單方面設定未來關稅稅率，同時，已經完成最終版本，各國自8月1日起，將要繳納全新的關稅稅率，可能從60%-70%、到10%-20%，消息一出，雖美股4日因國慶日休市一天，但仍在交易的美股電子盤跌勢擴大，道瓊電子盤下跌約逾200點、那斯達克電子盤也下跌逾百點，標普電子盤也同步拉回約0.6%，也連累台指期夜盤走勢。

其中，台積電在夜盤交易中，21點30分時，多維持在1,080元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.1%，半導體期下跌0.5%，中型100期貨也下跌約0.3%。

台股4日盤面各類股漲少跌多，指數終場止跌165點，收22,547點，其中，外資買超5.5億元，在台指期未平倉淨部位方面，淨空單大增4,054口、至創歷史新高的55,211口；投信則是賣超43.7億元、連五賣，自營商買超2億元，三大法合計賣超36.2億元。

市場專家建議，就技術面觀察，4日台股就技術面觀察，大盤價跌量縮，雖盤中創波段新高，且下檔仍有中長期均線提供支撐，但已封閉7月3日多方缺口，日KD呈死亡交叉，短線將震盪整理，待指數出量上攻，才有機會挑戰23,000整數關卡。

台指期 關稅

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