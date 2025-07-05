全民權證／南電 押價內外5%

南電（8046）ABF產品中，800G、AI較具成長性，但非AI、800G一般ABF需求優於預期。800G隨市場滲透率續升，維持今年比重5~8%預期。AI目前以非美系ASIC為主，推測占比5~10%，美系CSP將於第4季拉貨，今年整體AI比重上看達15%。

法人表示，南電受惠整體ABF產業谷底回升，一般ABF需求優於預期，看好南電今年ABF業務占比至55%，年增30%。BT業務預期今年占比28%，年增8%，DDR4需求正向。PCB業務預期今年營收占比17%，年增7%，第2季部分需求提前拉貨，看好第3季需求延續。

權證發行商建議，看好南電後市股價表現的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日120天以上的認購權證。（統一證券提供、記者高瑜君整理）

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