全民權證／南亞科 二檔發光

南亞科（2408）5月營收月增6.9%，優於預期，主因三星將在年底停產DDR4，且不給予最後下單機會，供給減少40%，美光也證實未來二至三季將停產DDR4，中國長鑫存儲則受政策影響，DDR4目前供給嚴重短缺，帶動報價大幅上漲。

據研調機構預估，第2季PC DDR4合約價季增13~18%，第3季再季增18~23%，優於預期，市場上修第2季營收至104.2億元，季增45%，毛利率3.5%，每股淨損0.36元。展望下半年，受惠三星等國際大廠停止生產DDR4、LPDDR4，帶動報價上漲，將帶動營運在第4季轉虧為盈。

權證券商建議，看好南亞科後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。（中國信託證券提供、記者周克威整理）

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