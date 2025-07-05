快訊

末日預言近萬人同步看直播 日本一早地震最大震度2級

全民權證／聚陽 選逾五個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

聚陽（1477）受關稅政策尚未明朗影響，客戶削減今年第3季長線訂單約15%，但近期股價反彈，投資人淡化利空題材。

聚陽孟加拉新廠近期受孟加拉政府檢查因素影響，投產時間估在今年8月，初期設定產能為增加約5%，中長期則規劃提升10~15%產能。越南將在既有土地上進行小型擴廠，用於供應給美系運動盤客戶。因為關稅不確定性，聚陽目前對於擴線態度趨於保守。隨著第4季部分客戶將陸續開始轉嫁關稅給消費者，預期關稅壓力將有所降低。

權證發行商建議，看好聚陽後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證介入，以小金搏大利。（永豐金證券提供、記者廖賢龍整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

對等關稅暫緩期將屆 行政院：美台持續磋商溝通

為躲川普關稅？台積電傳將美國優先 日本熊本二廠動工恐再延宕

美將向不同國家通知關稅 陸外交部：望相向而行

波動嚇掉三口單！他等「關稅15%以下」要秒上車 網曝大漲時機

相關新聞

台光電、台燿 挑逾150天

外資券商在ASIC強勁需求，預估博通、Marvell等公司的ASIC營收，在2023~2027年的年複合成長率（CAGR...

辛耘、茂達 四檔活跳跳

辛耘(3583）、茂達（6138）雖在第2季受匯率影響而侵蝕獲利，但第3季開始可望趨緩，後續的產業發展仍具正向展望，權證...

全民權證／聚陽 選逾五個月

聚陽（1477）受關稅政策尚未明朗影響，客戶削減今年第3季長線訂單約15%，但近期股價反彈，投資人淡化利空題材。

全民權證／南亞科 二檔發光

南亞科（2408）5月營收月增6.9%，優於預期，主因三星將在年底停產DDR4，且不給予最後下單機會，供給減少40%，美...

全民權證／南電 押價內外5%

南電（8046）ABF產品中，800G、AI較具成長性，但非AI、800G一般ABF需求優於預期。800G隨市場滲透率續...

最牛一輪／南俊有戲 凱基51叫好

南俊（6584）第2季營收季增20.4%、年增20.4%，寫上櫃來新高紀錄。受惠於輝達（NVIDIA）GB200與GB3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。