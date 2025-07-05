全民權證／聚陽 選逾五個月

聚陽（1477）受關稅政策尚未明朗影響，客戶削減今年第3季長線訂單約15%，但近期股價反彈，投資人淡化利空題材。

聚陽孟加拉新廠近期受孟加拉政府檢查因素影響，投產時間估在今年8月，初期設定產能為增加約5%，中長期則規劃提升10~15%產能。越南將在既有土地上進行小型擴廠，用於供應給美系運動盤客戶。因為關稅不確定性，聚陽目前對於擴線態度趨於保守。隨著第4季部分客戶將陸續開始轉嫁關稅給消費者，預期關稅壓力將有所降低。

權證發行商建議，看好聚陽後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證介入，以小金搏大利。（永豐金證券提供、記者廖賢龍整理）

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