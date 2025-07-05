辛耘、茂達 四檔活跳跳

辛耘（3583）、茂達（6138）雖在第2季受匯率影響而侵蝕獲利，但第3季開始可望趨緩，後續的產業發展仍具正向展望，權證發行商表示，遇到股價波動可挑價外長天期的相關認購權證操作。

辛耘今年因產品組合優化，自製比率（設備+再生晶圓）將由2024年的35%提升至45%，毛利率正向提升。惟辛耘50%營收以美金計價，業外由於持有美金部位，第2季將有匯兌損失產生。

辛耘主力仍為CoWoS設備，根據市場估計，今年底台積電CoWoS月產能為7.5萬片，2026年月產能為11.5萬片。辛耘為CoWoS前段CoW的濕製程設備主要供應商之一，包括Wet Bench（批次式濕式製程設備）及Single Wafer（單晶圓濕式製程設備），配合大客戶擴產規劃。市場高度關注WMCM，傳蘋果A20晶片將採用2奈米製程量產並使用WMCM，辛耘亦為主力供貨商之一，為配合嘉義廠AP7設備進機時間，預估今年第4季將出貨WMCM機台，添新動能。

茂達因多風扇趨勢、GPU與遊戲機新品熱銷，今年第2、3季營收獲利將季增。Fan Driver受惠多風扇趨勢起飛、GPU與遊戲機新品熱賣，新切入多項工控應用。 IC營收47%為Fan Driver，主要應用於NB、MB、VGA；其次為遊戲機，供應三大遊戲機大廠。持續擴大至工業用、Home Appliance、車用、server、5G基地台等更多利基型應用，及更高規產品，例如整合數位功能。

茂達Power IC上半年提前拉貨效應約5~7%，第3季指引為旺季表現，下半年將優於上半年。