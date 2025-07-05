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台光電、台燿 挑逾150天

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照

外資券商在ASIC強勁需求，預估博通、Marvell等公司的ASIC營收，在2023~2027年的年複合成長率（CAGR）將達96%，市場看好台光電（2383）、台燿（6274）等PCB業者營運表現；權證券商建議，可利用相關權證，參與相關個股走勢。

法人機構表示，全球可足量供應M7、M8 CCL的僅台光電、台燿、斗山及Panasonic，因GB300第一供應商仍為斗山，美系CSP AI ASIC為台系CCL主要AI動能，受惠廠商為台光電、台燿。

美系CSP當前世代AI ASIC伺服器仍為台光電今年主要成長來源，預期長期市占率為70~80%；另外兩間大型美系CSP AI ASIC需求亦將在今年下半年逐漸浮現。

台燿有望在今年下半年以M8 CCL進入美系AI ASIC供應鏈，預期全年AI比重達30~35%。另外，800G發展亦有利台光電、台燿。800G交換器PCB板採M8 CCL，層數為38~48層，400G則為24~36層並採M7 CCL，因此，800G CCL、PCB產值較400G成長至少30~50%以上，估台光電或有55~60%以上的800G CCL市占率，台燿則有20~25%以上。

台光電第2季營運，受惠三大產品線需求仍優於上季，隨ASIC sever第2季放量，有望持續帶動產品組合優化，雖新台幣升值影響毛利率表現，但估全季毛利率30.4%，稅後純益35.7億元，季增3.1%、年增46.8%，每股純益（EPS）10.2元。

台燿現行產線可有效支持客戶需求變化與產品組合優化，位於泰國春武里新廠預計於今年第3季進入量產，初期月產能30萬張，並計劃於2026年進一步擴充至60萬張，預估今年EPS可望成長至18.3元。

看好相關個股的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的權證入手。

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