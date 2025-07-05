台光電、台燿 挑逾150天
外資券商在ASIC強勁需求，預估博通、Marvell等公司的ASIC營收，在2023~2027年的年複合成長率（CAGR）將達96%，市場看好台光電（2383）、台燿（6274）等PCB業者營運表現；權證券商建議，可利用相關權證，參與相關個股走勢。
法人機構表示，全球可足量供應M7、M8 CCL的僅台光電、台燿、斗山及Panasonic，因GB300第一供應商仍為斗山，美系CSP AI ASIC為台系CCL主要AI動能，受惠廠商為台光電、台燿。
美系CSP當前世代AI ASIC伺服器仍為台光電今年主要成長來源，預期長期市占率為70~80%；另外兩間大型美系CSP AI ASIC需求亦將在今年下半年逐漸浮現。
台燿有望在今年下半年以M8 CCL進入美系AI ASIC供應鏈，預期全年AI比重達30~35%。另外，800G發展亦有利台光電、台燿。800G交換器PCB板採M8 CCL，層數為38~48層，400G則為24~36層並採M7 CCL，因此，800G CCL、PCB產值較400G成長至少30~50%以上，估台光電或有55~60%以上的800G CCL市占率，台燿則有20~25%以上。
台光電第2季營運，受惠三大產品線需求仍優於上季，隨ASIC sever第2季放量，有望持續帶動產品組合優化，雖新台幣升值影響毛利率表現，但估全季毛利率30.4%，稅後純益35.7億元，季增3.1%、年增46.8%，每股純益（EPS）10.2元。
台燿現行產線可有效支持客戶需求變化與產品組合優化，位於泰國春武里新廠預計於今年第3季進入量產，初期月產能30萬張，並計劃於2026年進一步擴充至60萬張，預估今年EPS可望成長至18.3元。
看好相關個股的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的權證入手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言