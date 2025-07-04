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美股國慶休市、關稅寬限到期！市場保守 台指期盤中翻跌
台指期4日開盤時以22,739點、上漲59點開出後，盤中9點30分左右翻黑，盤中最低一度跌至22,431點，終場收在22,435點，下跌245點，跌幅1.08%。
其中，台積電期收在1,085元，下跌10元，跌幅0.91%，電子期下跌1.08%，中型100期貨下跌0.94%。
美國眾議院通過減稅法案、解除對中國大陸乙烷及晶片設計軟體出口的限制，加上美國6月非農新增就業人數及失業率均優於市場預期等利多，非農就業人口新增14.7萬人，高於市場預估的11萬人；失業率降至4.1%，低於預估的4.3%。美股因獨立日提早收盤，標普500指數和那斯達克指數續創收盤新高。
法人表示，新台幣持續升值創3年來新高，熱錢持續推升台股走揚，技術面維持強勢，類股良性輪動。惟外資避險空單仍逾5萬口，台幣匯率強升將影響營收及財報評價，仍須留意7月中~8月中財報季匯損影響。選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔。
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