快訊

奶汪坐副駕一路緊貼冷氣口消暑 主人調高溫度急抗議：誰准你偷調的

7月5日大災難將至？拆解龍樹諒「末日預言」背後真相

豐原五口命案...美容師同學疑已到案 母親、男友分局找人未見

聽新聞
0:00 / 0:00

美股國慶休市、關稅寬限到期！市場保守 台指期盤中翻跌

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
圖為台指期翻盤示意圖。圖／AI生成
圖為台指期翻盤示意圖。圖／AI生成

台指期4日開盤時以22,739點、上漲59點開出後，盤中9點30分左右翻黑，盤中最低一度跌至22,431點，終場收在22,435點，下跌245點，跌幅1.08%。

其中，台積電期收在1,085元，下跌10元，跌幅0.91%，電子期下跌1.08%，中型100期貨下跌0.94%。

美國眾議院通過減稅法案、解除對中國大陸乙烷及晶片設計軟體出口的限制，加上美國6月非農新增就業人數及失業率均優於市場預期等利多，非農就業人口新增14.7萬人，高於市場預估的11萬人；失業率降至4.1%，低於預估的4.3%。美股因獨立日提早收盤，標普500指數和那斯達克指數續創收盤新高。

法人表示，新台幣持續升值創3年來新高，熱錢持續推升台股走揚，技術面維持強勢，類股良性輪動。惟外資避險空單仍逾5萬口，台幣匯率強升將影響營收及財報評價，仍須留意7月中~8月中財報季匯損影響。選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔。

台幣匯率 失業率

延伸閱讀

美越關稅的今天恐成「美台貿易的明天」 王鴻薇憂：4100億恐不夠

關稅倒數 勞關盟：拒絕「喪葬補助」 工作權若犧牲 將包圍行政院

台美關稅⋯中經院估10至15％！網友吐槽：匯率換關稅是在做夢？

美、越達成關稅協議 胡志明指數五連漲再刷波段新高

相關新聞

美股國慶休市、關稅寬限到期！市場保守 台指期盤中翻跌

台指期4日開盤時以22,739點、上漲59點開出後，盤中9點30分左右翻黑，盤中最低一度跌至22,431點，終場收在22...

7月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌165.47點，收22547.5點。7月電子期收1255.35點，下跌13.7點，逆價差4.92點；7月...

通膨數據優於預期 美股勁揚激勵台指期早盤開高

美股標普500、那指昨日勁揚。激勵台指期早盤4日開高，開盤時以22,739點、上漲59點開出後，後續於附近震盪，盤中截至...

台指期 順勢偏多操作

股期雙市昨（3）日同步走強，現貨指數漲135點，收22,712點；台指期則漲282點至22,675點，逆價差達37.97...

期貨商論壇／世紀鋼期 題材多

世紀鋼（9958）積極拓展國內外市場，今年水下基礎業務的訂單相當充沛，三座風場持續貢獻營收，其中渢妙風場已進入加工階段，...

期貨商論壇／金像電期 動能強

金像電（2368）為全球網通印刷電路板（PCB）龍頭之一，近來受惠AI伺服器趨勢，伺服器應用比重逐漸提高。期貨法人表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。