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通膨數據優於預期 美股勁揚激勵台指期早盤開高
美股標普500、那指昨日勁揚。激勵台指期早盤4日開高，開盤時以22,739點、上漲59點開出後，後續於附近震盪，盤中截至8點55分左右，拉回至22,722點、上漲約40點附近。
美國眾議院通過減稅法案、解除對中國乙烷及晶片設計軟體出口的限制，加上美國6月非農新增就業人數及失業率均優於市場預期等利多，非農就業人口新增14.7萬人，高於市場預估的11萬人；失業率降至4.1%，低於預估的4.3%。，美股因獨立日提早收盤，標普500指數和那斯達克指數續創收盤新高。
3日包括布蘭特原油、WTI西德州原油小跌，黃金小幅下跌、美債小幅上漲，歐洲股市方面全數上漲，英、法、德股市小幅上漲0.21%~0.61%間。
其中，台積電在早盤交易中開高走高，盤中拉升至1,100元，電子期小漲0.41%，中型100期貨上漲約0.55%。
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