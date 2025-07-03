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台指期夜盤再度寫下波段新高22,788點 多方氣勢延續

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤3日表現震盪走高，行情一度回測單日低點後強勢反彈。記者余承翰／攝影
台指期夜盤3日表現震盪走高，行情一度回測單日低點後強勢反彈。記者余承翰／攝影

台指期夜盤3日表現震盪走高，行情一度回測單日低點後強勢反彈，截至晚間21時分40為止，報22,766點，上漲86點，漲幅達0.3%，盤中最高達22,788點，再度寫下波段新高，日盤多方氣勢延續至夜盤。

從盤面數據觀察，台指期夜盤於22,713點開出，初期走勢略為承壓，最低下探至22,652點，隨後買盤介入、行情震盪翻紅，帶動指數強彈，最高來到22,788點，創下本波段新高，並成功站穩在日線高檔區間。

技術面來看，5日、10日與月均線同步翻揚，短中期趨勢偏多，且K線連四紅，MACD柱狀體持續擴大，多頭動能延續。KD指標亦呈現高檔鈍化，顯示市場雖有過熱疑慮，但短線強勢格局仍未改變。

期貨法人指出，台指期夜盤3日來到波段高點，技術面多頭架構明確，短線動能維持強勢。操作上，建議投資人可順勢偏多操作，短線以5日均線作為支撐參考，若能持續守穩，有望延續震盪走高格局。

不過，需留意美國非農就業報告與失業率等數據，將牽動市場對聯準會利率政策的預期，可能引發波動，建議短線留意數據公布前後的盤勢反應，適度控管部位風險。中期來看，後市貿易政策的不確定性與外資空單居高不下，仍是市場潛在風險來源。

台指期

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