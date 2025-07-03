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全民權證／宇隆 選價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

宇隆（2233）自有品牌TUF ONE將參加紐倫堡SPS歐洲工業自動化展，展出行星減速機、諧波減速機等產品，預期諧波減速機將於2026年開始出貨。此外，宇隆於AI伺服器液冷系統快接頭具備品質、生產控管優勢，預期第3季、第4季可望開始出貨。

在各項產品線後市展望部分，法人預估宇隆今年汽車產品出貨表現平穩，但受到客戶調整庫存影響，醫療產品出貨劇減。自行車產品成長動能強勁；除了既有客戶出貨增長外，2025年E-Bike產品將有明顯挹注。工業應用在2025年有機會回溫且行星減速器將於中國市場有所斬獲。

看好宇隆後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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