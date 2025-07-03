聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／日月光 挑逾90天
日月光投控（3711）積極強化先進封裝與先進測試量能，其中，面板級封裝投資進度不變，年底進入小量試產階段，尺寸也會改為310x310毫米。
全球半導體產值未來十年將大幅成長，到2030年，市場規模預計將成長至約7,300億美元，2035年市場規模有望突破1兆美元，因此對日月光將是成長的黃金時期。
法人分析，日月光第2季營收估1,461億元，季減1.3%、年增4.2%，主因EMS進入淡季，但ATM業務受惠白名單與客戶提前拉貨，整體產能利用率約70%。供應鏈調查，2024年PLP市占率僅4%，隨晶圓代工廠標準化後，300x300毫米與600x600毫米有機承載具競爭力。
權證發行商建議，可買進價內外10%、距到期日90天以上的認購權證入手。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言