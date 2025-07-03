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全民權證／力積電 兩檔閃亮
力積電（6770）昨（3）日受惠間接打入輝達（Nvidia）供應鏈，激勵股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，漲停價17.65元攀本波反彈新高，漲停委買未成交更高達3.9萬餘張，顯示追價買氣爆棚。
昨日市場傳出全球AI龍頭大廠輝達的合作夥伴Navita，宣布與力積電在氮化鎵（GaN）領域合作代工，主因台積電宣布退出氮化鎵市場、轉由力積電提供產能。消息一出，立即震撼市場，並吸引龐大的買盤追價。
由於市場法人紛紛在第一時間給予力積電正面的看法，使得該公司後續基本面更受市場關注。權證發行商建議，看好力積電後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、距離到期天數超過六個月以上的相關權證進行布局。（統一證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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