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台達電、光寶科 四檔熱

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股近日震盪走高，盤面上主要以題材個股輪動表現，其中受惠AI持續發展，電源供應器族群表現亮眼，台達電（2308）、光寶科（2301）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

輝達DGXGB200與GB300NVL72機櫃TDP分別為120kW、136kW；預期RubinGPU平台將上升至250kW，RubinUltra平台進一步提升至600kW，屆時將採用全新Kyber架構。

法人表示，台達電及光寶科皆展望今年伺服器電源營收成長將超越去年，主因對比去年Hopper世代伺服器採用3.0-3.3kW，5.5kWPSU將成為GB200及ASIC伺服器主流。

法人分析，在朝向高算力發展的過程中，目前的AC電源設計將逐步面臨瓶頸。在系統架構中電源將開始導入DC高壓電源，以提高提高整體轉換效率，降低高速運算的能源損耗。其核心技術主要為固態變壓器以及超級電容，台達電目前也已開發完成高壓模組產品，持續維持技術優勢。

台達電在DC-DC電源模組、功率電感與散熱風扇長期占有高市占率。電源產品受惠GB300機櫃電源提高，標準電源模組的平均功率也拉高；基礎設施的散熱系統規格、價格提升，可望帶動散熱營收占比提高到兩位數。

光寶科也進軍液冷業務，其液對氣Sidecar以及in-rowCDU均已通過Nvidia的RVL認證。受惠AI伺服器電源、BBU出貨強勁、衛星產品挹注及消費性產品持續朝高值化產品以提升毛利率。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外5%以內、逾150天的商品介入。

伺服器 光寶科 台達電

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