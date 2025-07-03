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就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

智邦、全新 押逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
智邦董事長黃國修。記者黃晶琳／攝影
智邦董事長黃國修。記者黃晶琳／攝影

美國陸續與各國進行貿易談判，市場投資信心增強，美股再度創下新高，台積電ADR也創新高，帶動台股昨（3）日大漲超過百點，智邦（2345）、全新（2455）等漲幅領先大盤。發行券商指出，投資人可以留意相關權證的布局機會。

智邦5月營收182.8億元，單月合併營收再創歷史新高，較上月成長2.8％，也較去年同期成長108.2％；累計今年前五個月合併營收為788.12億元，較去年同期大幅成長127.5%。

法人認為，資料中心需求快速成長與高階產品滲透增加，中長線具備成長動能，預期智邦2025至2026年相關ASIC產品出貨量持續成長，並在2026年以新一代晶片接續動能，而400G交換器產品維持穩定成長，800G交換器產品於2025年下半逐漸放量。

智邦目前營運據點遍及台灣、中國與越南，在美國加州爾灣則還有產線，因應關稅及政策變動，未來也將有機會於美國或其他國家設立生產線。法人認為，智邦全球產能分散策略仍有助於提高與客戶黏稠度，更可彈性調控產地配置。

全新方面，法人認為，持續看好AI驅動光收發模組需求翻倍以及矽光滲透率增加都為全新帶來強勁成長。短線上因中國對磷化銦相關產品進行出口限制，而全球最大的磷化銦基板廠商AXT工廠便位於中國，可能受影響。

展望2026年，法人指出，磷化銦基板缺料問題可望淡化，而全球整體的800G光模組需求量也有望近乎翻倍成長下，整體營運後市仍然有成長空間。

權證發行商建議，看好智邦、全新後續投資機會，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

智邦 美國

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