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期貨商論壇／金像電期 動能強

經濟日報／ 記者崔馨方整理
金像電。圖／公司提供
金像電。圖／公司提供

金像電（2368）為全球網通印刷電路板（PCB）龍頭之一，近來受惠AI伺服器趨勢，伺服器應用比重逐漸提高。期貨法人表示，因應AI發展趨勢，四大雲端服務商也積極投入自研ASIC晶片，當中又以亞馬遜發展最積極和最順利，可藉由金像電期伺機操作。

期貨法人表示，據供應鏈訪查，亞馬遜2025年投片量持續提高，金像電受惠於去中化趨勢，在亞馬遜供應鏈中市占率持續增加，已為亞馬遜T2伺服器中，市占率最高的PCB廠商。

另外，由於亞馬遜T2採用的是目前最高等級M8 CCL，單塊PCB價格可達1,000美元，遠高於一般伺服器PCB板材的80～100美元。

市場預期，2026年ASIC伺服器投資將維持高速成長，其中Meta將於2025年底推出其第三代ASIC伺服器，2026年將大規模量產，金像電都可望同步受惠，因此金像電下半年營收樂觀。

金像電股價此波反彈也相當強勢，從4月上旬的低點反彈，若以最高價303.5計算，漲幅逾110%，已算是相當可觀的漲幅，不免需要休息一下消化短線的獲利了結賣壓，但只要6月30日的長紅K低點不跌破，中長期來說持續偏多格局。（台新期貨提供、記者崔馨方整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

亞馬遜 伺服器 金像電

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