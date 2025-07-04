期貨商論壇／世紀鋼期 題材多

世紀鋼（9958）積極拓展國內外市場，今年水下基礎業務的訂單相當充沛，三座風場持續貢獻營收，其中渢妙風場已進入加工階段，海盛與蔚藍海風場也將在今年挹注部分營收，世紀鋼期可伺機操作。

世紀鋼5月營收達13.2億元，與上月持平，年增率達31.4%；累計前五月營收65.78億元，年增27%，顯示營運持續成長。

隨著產能陸續開出，世紀鋼第2季毛利率已經回升，下半年毛利率更有機會優於上半年。其中，專為超大型離岸風電水下基礎設計的室外吊裝設施擎天塔預計在年底前完工，將有效提升組裝效能，並在明年擴增產能，提高產銷能見度。

海外布局方面，世紀鋼持續拓展亞太市場。印尼廠預計在第4季開始生產前製程構建，藉由在地生產降低成本，爭取國際訂單，並期望在2026年達到滿載產能。

從基本面觀察，世紀鋼除擁有充足的在手訂單外，隨著夏季用電需求升高，電力吃緊議題再度浮現，離岸風電的重要性日益提升，有助於綠電業務的後續發展；主力產品Jacket在今年亦有望進一步擴產，增添營運動能。（國票期貨提供、記者崔馨方整理）

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