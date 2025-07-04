台指期 順勢偏多操作

股期雙市昨（3）日同步走強，現貨指數漲135點，收22,712點；台指期則漲282點至22,675點，逆價差達37.97點。期貨分析師表示，在近期國際經貿局勢雖暫時趨緩，但潛藏風險未除，建議期貨市場操作宜維持「短多謹慎操作」的策略節奏。

台指期昨日跳空開高，呈現開高走高格局，在台積電領漲帶動下，指數創下近四個月新高，重返所有短中長期均線之上。盤面上，電子與傳產族群同步走強，帶動終場大漲282點，日K已連三紅。目前指數沿5日均線上攻，成功突破22,500點關卡，不僅站穩年線，下方均線也呈現多頭排列，形成良好支撐結構，後續有機會持續震盪走高。

籌碼面部分，三大法人買超292.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,545口至3,715口，其中外資淨空單減少3,789口至51,157口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,345口至2,350口。

觀察選擇權籌碼變化，周選部分，買權最大未平倉量（OI）集中在24,000點，賣權最大OI則位於22,000點，顯示市場預期短線震盪區間以22,000至24,000點為主；月選方面，買權最大OI落在23,000點，賣權最大OI則壓在15,900點，區間偏大，反映部分避險需求尚未完全退場。

此外，永豐期貨分析，全月份未平倉量的Put/Call Ratio由1.14升至1.29，市場避險情緒略有升溫。不過，VIX波動率指數小幅下滑0.22點至24.03，顯示整體市場波動預期仍屬穩定。以外資籌碼來看，台指期買權與賣權淨金額分別為1.01億元及0.27億元，雖尚未明顯偏向某一方，但整體選擇權籌碼結構仍呈偏多格局。

展望後市，綜合元富、永豐期貨表示，台指昨日來到波段高點，技術面多頭架構明確，短線動能維持強勢。建議投資人可順勢偏多操作，短線以5日均線作為支撐參考，若能持續守穩，有望延續震盪走高格局。

不過，需留意美國非農就業報告與失業率數據，將牽動市場對聯準會利率政策的預期，可能引發波動，建議短線留意數據公布前後的盤勢反應，適度控管部位風險。