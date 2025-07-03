市場展望各國關稅談判進度樂觀 台指期終場上漲近300點

美股標普500指數、那斯達克綜合指數2日創下收盤新高，帶動台指期3日早盤開盤時，以22,568點、上漲175點開出後，盤中11點30分左右，一度衝至22,716點、上漲逾300點，後續小幅拉回，終場收在22,675點，上漲282點，漲幅1.26%。

其中，台積電（2330）期收在1,095元，上漲15元，漲幅0.93%，電子期上漲1.29%，中型100期貨上漲1.5%。

市場樂觀看待美國關稅政策結果，美國和越南達成貿易協議，美國將對越南部分出口產品徵收20%的關稅。經濟數據方面，美國民營部門就業人數逾兩年來首次下降，並且市場樂觀看待6月非農指數將優於預期。

法人表示，美國參議院周二通過大而美法案，晶片投資抵減升至35%，對台積電有利；美財政部長貝森特表示9月前會降息；馬斯克旗下AI新創公司百億美元資金到位；台幣升值熱錢持續推升股市，眾利多因素對台股有利。惟外資避險空單仍逾5萬口，台幣匯率強升仍會將影響財報。