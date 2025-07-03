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美股創收盤新高 激勵台指期早盤開高勁揚

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

美股標普500、那指周三在科技股領漲之下，創下收盤紀錄新高。激勵台指期早盤3日開盤時以22,568點、上漲175點開出後，後續於附近震盪，盤中截至8點55分左右，拉升至22,632點、上漲約240點附近。

市場樂觀看待美國關稅政策結果，美國和越南達成貿易協議，美國將對越南部分出口產品徵收20%的關稅。經濟數據方面，美國民營部門就業人數逾兩年來首次下降，並且市場樂觀看待6月非農指數將優於預期。

2日包括布蘭特原油、WTI西德州原油、約紐輕原油全數上漲3%左右，黃金小幅上漲、美債小幅下跌，歐洲股市方面漲跌互見，英、法、德股市小幅上漲0.49%~0.99%間，。

其中，台積電在早盤交易中開高走高，盤中拉升至1,100元，電子期勁揚逾1%，中型100期貨上漲約0.11%。

台股 美國 越南 關稅

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