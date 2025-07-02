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小非農爆冷、外資「空軍」罩頂！台指期夜盤翻黑下跌

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

台指期夜盤2日開盤時，受外資期貨未平倉淨空單再創歷史新高，後續動向不明中，以22,390點、小跌3點開出後，雖多頭一度嘗試反撲，指數由黑翻紅，但在美股電子盤受「小非農」數據爆冷下，一度失守22,300點大關，截至21點30分左右，台指期夜盤維持在22,310點、下跌80點附近游走。

美國在晚間最新公布的6月ADP（市場俗稱小非農）就業人數意外減少3.3萬人，遠低於預期的9.5萬人，而5月數據在修正後也僅增加2.9萬人，超乎市場預期中，包括黃金價格開始反彈，布蘭特原油、紐約輕原油、WTI西德州原油價格也同步上揚，美國10年期公債殖利率也反彈逾1%、逼近4.3%關卡，道瓊、那斯達克、標普等美股電子盤走弱，拖累台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，21點30分時，多維持在1,075元、下跌5元附近游走，電子期下跌0.5%，半導體期下跌0.1%，中型100期貨也下跌約0.1%。

台股2日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲24點，收22,577點，其中，外資買超70.7億元，在台指期未平倉淨部位方面，淨空單大增2,429口、至創歷史新高的54,946口；投信則是賣超14.2億元、連三賣，自營商買超11.4億元，三大法合計買超67.8億元。

市場專家建議，就技術面觀察，2日台股開低後，尾盤急拉至平盤以上，終場收紅K棒，但正常交易時段的成交金額不到3,000億元，尚屬創高後拉回的價穩量縮格局，在6月25日向上跳空缺口22,201~22,284點沒有正式失守前，短中多格局或有機會延續，但成交金額必須站上月均量、且呈現擴增趨勢，否則難有連續上漲空間。

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