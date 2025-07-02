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今熱飆38度高溫 吳德榮：菲東擾動路徑「天女散花」 其中不乏直接威脅

全民權證／信驊 挑價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

信驊（5274）受惠北美雲端服務供應商（CSP）及中國大陸伺服器客戶需求暢旺，法人預估第2季營收可望季增中個位數百分比，第3季更上一層樓，外資6月以來持續加碼，股價盤堅向上。

法人指出，信驊主要成長動能除通用型伺服器穩定成長及新款人工智慧（AI）伺服器對BMC晶片使用密度倍增、伺服器模組化帶動單板內涵價值擴增外，資安帶動BMC規格升級周期縮短，且更多CSP客戶採用Mini BMC晶片亦為關鍵。此外，無論輝達（NVIDIA）GB300 NVL72伺服器，或是AI ASIC伺服器，對於BMC晶片的資本支出效率持續提高，皆有利信驊營運。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波短多行情。

（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 信驊 權證

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