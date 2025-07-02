全民權證／新日興 兩檔有戲
新日興（3376）5月雖受新台幣升值影響，單月營收月減4.4%、年減18.6%，但符合市場預期；由於近年營運重心以某美系客戶產品為主，為分散營運風險，也積極爭取其他NB品牌訂單，市場預期今年將有成果。
由於穿戴式產品包含第二代一般型充電盒樞軸（Hinge）、降噪版TWS充電盒Hinge、耳罩式耳機Hinge等，因美系客戶訂單穩定成長，市場預估今年穿戴式產品營收年增6.6%，此外，折疊螢幕NB Hinge 2022年已量產出貨，客戶為台灣品牌廠商，而折疊式螢幕手機Hinge與美系客戶已開發多年，預期為2026年下半年至2027年的主要成長動能之一。
看好新日興後市的投資人，建議利用價內外20%以內、有效天期150天以內的認購權證介入。
（國泰證券提供）
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