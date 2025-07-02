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今熱飆38度高溫 吳德榮：菲東擾動路徑「天女散花」 其中不乏直接威脅

指數型ETF 押逾兩個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股受惠台積電等AI核心持股表現穩健，美股則隨著AI趨勢延燒等因素推升費半指數後市可期，相關ETF包括元大台灣50（0050）、國泰費城半導體（00830）等指數型ETF受資金追捧，相關權證可留意布局時機。

法人表示，美國企業第1季財報數據尚稱穩定，微軟、Meta等科技巨頭數據優於預期，提振市場信心。近年大型企業憑藉其規模優勢和創新能力，在面對市場風險時，展現出強勁韌性，建議優先布局相關ETF，可一次掌握中長線漲升行情。

台股方面，市場將面臨半年報數據表現的考驗。就產業基本面，雖然消費電子可能受到終端零售動能影響，相關庫存有增加跡象，但包括AI、半導體等第3季產業基本面狀況正向，出貨順暢，有利支撐台股第3季表現。

匯市波動部分，第2季匯市波動的實際影響程度仍有待觀察；此或將壓抑部分企業獲利表現，但就股市上，根據歷史經驗，美元表現若是相對疲軟，則對於台股的整體評價面是正向。

展望第3季，考量關稅議題和匯率變動可能壓抑部分企業獲利成長幅度，台股操作將更重視基本面及股價位階，布局上仍以AI和半導體為主。至於美國關稅方面，目前伺服器主要來自墨西哥和台灣，受影響程度較小。

權證發行商建議，看好元大台灣50、國泰費城半導體等後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上的商品介入。

AI 半導體 台股

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