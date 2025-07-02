雙鴻、奇鋐 四檔強強滾

研調機構預估，今年全球AI伺服器出貨總量將逾181萬台，年增26.3%，其中，高階AI伺服器年增40.4%、來到108.8萬台，有助雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等供應鏈營運，權證券商建議，可券商造市積極的長天期認購權證，參與個股走勢。

雙鴻在台北國際電腦展展示新品Side Car及Building Manifold，其中，Side Car已導入相關企業客戶，預計下一世代Rubin等高階AI伺服器的設計架構將更依賴資料中心的設計，因此積極設計開發Building Manifold，搭配Side Car優化水冷散熱效率及管線配置，奠定未來營運成長基礎。

今年起，在Blackwell平台上，雙鴻將水冷產品積極導入應用，高階散熱需求刺激毛利率與單價提升，預計毛利率仍可落在27~28%區間，而全年的Server營收占比有望達到60%，市場預估今年每股純益（EPS）將大幅成長至34.9元，優於去年調整後的20.6元。

奇鋐5月營收月增8.5%、年增87%，優於市場預期。除水冷板產品出貨增加外，機殼及機櫃需求同時增高，同時預期第3季營收季持平到小幅成長，第4季進一步季增，市場上修第2、3季獲利預估，EPS分別來到9.4元、9.6元。

此外，美系CSP客戶下一代ASIC AI伺服器產品將導入水冷散熱解決方案，主要貢獻時間為2026年，奇鋐將持續受惠水冷散熱趨勢。市場預估全年營收1,117億元，年增56%，毛利率26%，稅後淨利144億元，EPS上修至37.3元。

看好散熱雙雄後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證入手。