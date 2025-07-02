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期貨商論壇／匯率期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理
美國總統川普的貿易和關稅政策造成不確定性，加上反覆施壓聯準會降息，引發聯準會獨立性的擔憂，市場對美元前景感到質疑。路透
美國總統川普的貿易和關稅政策造成不確定性，加上反覆施壓聯準會降息，引發聯準會獨立性的擔憂，市場對美元前景感到質疑。路透

美國總統川普的貿易和關稅政策造成不確定性，加上反覆施壓聯準會降息，引發聯準會獨立性的擔憂，市場對美元前景感到質疑，美元指數今年上半年累計下跌10.7%，幅度僅次於1973年上半年的14.8%。

值得關注的是，川普力推「大而美法案」，主要是延續2017年減稅政策，在歷經數日馬拉松式辯論與修正後，於7月1日在聯邦參議院以51比50票數過關，若眾議院通過與參議院內容一致的法案文本，川普將可於7月4日完成簽署。

根據美國國會預算辦公室預估，新版恐令美國十年內新增3.3兆美元債務，可能會對美國經濟與金融穩定產生壓力，及聯準會利率決策所面臨的挑戰。

技術面來看，美元指數跌勢尚未緩解，目前位於所有均線之下，且所有均線加速下彎，空方架構明確，因此在突破月線反壓前，整體空方架構不變。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。

由於期貨是高槓桿的保證金交易，因此有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

日圓匯率 美國經濟

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