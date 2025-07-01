快訊

軍人優先登機今起實施！旅遊業者不解「政策推行頗奇怪」、曝實際影響

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

疑感情糾紛「狹路相逢」！2駕駛飛車追逐釀14車連環撞、6人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

市場關注川普「大而美法案」 台指期夜盤再拚翻轉

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台指期夜盤1日開盤時，受新台幣由貶轉升、外資買超寫下今年以來第二大單新紀錄中，以22,350點、小跌2點開出後，隨即由黑翻紅，一度上衝到22,409點、上漲57點，但在美股電子盤由紅翻黑下，快速回測22,300點大關支撐，截至21點30分左右，台指期夜盤維持在22,350點、平盤附近游走。

台指期夜盤1日晚間焦點，在於那斯達克、標普等美股再創歷史新高後，隨美國總統川普與特斯拉的馬斯克在社群網路上「互噴」，特斯拉股價在美股開盤前下跌約6%，此外，市場關注川普的「大而美」法案帶在參議院進度中，國際油價、黃金價格反彈，而美國10年期公債殖利率在川普再次要求聯準會大幅降息，稱美國應該支付1%或更低的利率，抨擊主席鮑爾與理事會中，走勢略顯疲弱，道瓊、那斯達克、標普盤後交易也呈小幅拉回的走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，21點30分時，多維持在1,085元、上漲5元附近游走，電子期在平盤游走，半導體期小紅，中型100期貨下跌約0.1%。

台股1日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲297點，收22,553點，其中，外資買超471.5億元，為今年第二大單日買超，在台指期未平倉淨部位方面，淨空單小增516口至52,517口，在歷史新高附近；投信則是賣超45.7億元、連二賣，自營商買超89.9億元，三大法合計買超515.7億元。

市場專家建議，就技術面觀察，1日台股價漲量增，重新站回5日線，雖盤中突破前方高點22,587點，但收盤並未突破，仍留上影線。不過目前成交量能維持在20日均量之上，且短期均線呈現多頭排列，30日雖在台積電殺尾盤下大跌300點，但仍守住10日線，因此，1日重新站回上彎5日線、且量能尚未失控下，指數有望續沿10日線攀升。

那斯達克 美股 美國 川普 台積電 台指期

延伸閱讀

川馬再度開槓！川普威脅砍特斯拉政府補助 馬斯克怒回1句話

川普2作法造成 美元指數上半年跌近11%創半世紀來最差

川普轟日本不買美國米！網酸：味如嚼蠟…豬都不吃

亞洲這國搶第2談好川普關稅協議？金融時報曝「最快這周拍板」

相關新聞

市場關注川普「大而美法案」 台指期夜盤再拚翻轉

台指期夜盤1日開盤時，受新台幣由貶轉升、外資買超寫下今年以來第二大單新紀錄中，以22,350點、小跌2點開出後，隨即由黑...

新任期貨公會理事長：推動金融好產品 三方得利

期貨市場交投氣氛轉趨觀望，新任期貨公會理事長、光和證券董事長詹正恩建言，政府在推動新金融商品時，應聚焦於產品設計與流動性...

期貨公會改選 詹正恩出線

期貨公會龍頭之爭結果出爐，在昨（30）日召開會員大會中，一舉改選33席新任理事和11席監事，隨後由新任理事會選舉新一任理...

台幣IRS集中結算 上路

為接軌國際監理趨勢與強化我國金融市場穩健發展，金管會宣布今（1）日起，「新台幣利率交換交易（IRS）應集中結算制度」正式...

期貨商論壇／台指期 本季看多

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國5月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增2.7%，雖略高於市場預期的2.6%，但整體仍顯...

期貨商論壇／原油期 長線震盪

中東地緣政治風險在6月一度度引發市場劇烈波動，雙邊長年來的潛在衝突升高為直接交戰。消息一出，市場避險情緒急遽升高，能源商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。