市場關注川普「大而美法案」 台指期夜盤再拚翻轉

台指期夜盤1日開盤時，受新台幣由貶轉升、外資買超寫下今年以來第二大單新紀錄中，以22,350點、小跌2點開出後，隨即由黑翻紅，一度上衝到22,409點、上漲57點，但在美股電子盤由紅翻黑下，快速回測22,300點大關支撐，截至21點30分左右，台指期夜盤維持在22,350點、平盤附近游走。

台指期夜盤1日晚間焦點，在於那斯達克、標普等美股再創歷史新高後，隨美國總統川普與特斯拉的馬斯克在社群網路上「互噴」，特斯拉股價在美股開盤前下跌約6%，此外，市場關注川普的「大而美」法案帶在參議院進度中，國際油價、黃金價格反彈，而美國10年期公債殖利率在川普再次要求聯準會大幅降息，稱美國應該支付1%或更低的利率，抨擊主席鮑爾與理事會中，走勢略顯疲弱，道瓊、那斯達克、標普盤後交易也呈小幅拉回的走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，21點30分時，多維持在1,085元、上漲5元附近游走，電子期在平盤游走，半導體期小紅，中型100期貨下跌約0.1%。

台股1日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲297點，收22,553點，其中，外資買超471.5億元，為今年第二大單日買超，在台指期未平倉淨部位方面，淨空單小增516口至52,517口，在歷史新高附近；投信則是賣超45.7億元、連二賣，自營商買超89.9億元，三大法合計買超515.7億元。

市場專家建議，就技術面觀察，1日台股價漲量增，重新站回5日線，雖盤中突破前方高點22,587點，但收盤並未突破，仍留上影線。不過目前成交量能維持在20日均量之上，且短期均線呈現多頭排列，30日雖在台積電殺尾盤下大跌300點，但仍守住10日線，因此，1日重新站回上彎5日線、且量能尚未失控下，指數有望續沿10日線攀升。