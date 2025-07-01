期貨商論壇／黃金期 避險優選

美元指數短線走疲，這是自1970年以來最差的上半年表現。美元指數月度跌幅達到2.7%，同時跌破2022年3月以來新低，而歐元兌美元則觸及2021年以來新高。基於美元疲弱，市場目光轉投向近期也同步走弱的黃金。

由於地緣不安因素逐漸褪去，以伊戰爭雷聲大雨點小，避險需求降低下，黃金近兩周自高點拉回將近5.5%，然而美國政府赤字持續膨脹，川普政府欲推動的全面減稅和支出法案，預計將使國家債務增加，這項政策以及即將到期的關稅暫緩期限，引發投資者對美國政府的疑慮，加速美元弱化，也促使黃金期貨強彈收復3,300美元。

黃金作為傳統避險資產的地位得以強化，各國央行持續增持黃金，進一步鞏固其作為戰略儲備資產的核心地位，即便美國和中國近期在稀土礦物和磁鐵出口問題上達成解決方案，歐盟也表達與美國達成貿易協定的意願，同意接受10%的對等關稅，看似與各國、經濟體的協商進展順利，但全球貨幣市場波動，仍推升金價。

總經方面，市場聚焦在本周四的美國就業數據，市場預計勞動數據恐壓迫聯準會進一步寬鬆貨幣政策，然過度寬鬆的美元是否會推動黃金避險，成為後市焦點。在美元走弱，台幣走強之際，台灣期交所有推出黃金期貨，投資人可參考其金融工具進行部位避險，或是短線操作。（永豐期貨提供）

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