期貨商論壇／半導體30期 觀望

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

半導體30期目前多數均線仍屈居年線之下，但下檔周線、10日線、月線呈現多頭排列，觀察成交量再次向上叩關5日、10日均量，投資人坐看指數驚驚漲，居高思危的心態或有轉變，留意指數在年線附近攻防。

投資人愈來愈相信美國能與主要貿易國就全面關稅達成協議，投資人對川普關稅影響最嚴重擔憂消散。分析師評論，迄今為止，美國僅與中國和英國達成兩項寬鬆架構協議，而非正式具有細節協議，但投資人相較4月初極不安已感到深深鬆了一口氣。

美國總統川普持續呼籲聯準會主席鮑爾降息，在社群媒體貼文寫道，聯準會應將利率降至1%，貼文中附有一張具嘲諷意味的世界央行利率排名給聯準會主席，顯示全球近30家央行基準利率低於聯準會，並簽上名字。川普補充，聯準會理事會應該為允許這種事情發生在美國而感到羞恥。

投資人對聯準會降息預期升溫，交易員押注聯準會在年內降息頻率將更高，甚至可能比預想的更快，這也加強投資人的樂觀氣氛。

對半導體關稅的擔憂也在樂觀氣氛中淡化，儘管川普不只一次威脅對台灣製造的晶片徵收25%至100%的關稅，並暗示將取消晶片法案補助。此外，台積電（2330）面臨許多非關稅的挑戰，投資人須衡量在美國設廠的當地工安法規、施工成本上漲和廠址水資源短缺等因素。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

聯準會 美國

延伸閱讀

川馬再度開槓！川普威脅砍特斯拉政府補助 馬斯克怒回1句話

川普2作法造成 美元指數上半年跌近11%創半世紀來最差

川普轟日本不買美國米！網酸：味如嚼蠟…豬都不吃

頒川普諾貝爾獎 不如頒奧斯卡獎？

相關新聞

台指期 籌碼面樂觀

台股期現雙市昨（1）日同步走揚，台指期上漲209點至22,353點，逆價差200.72點，外資未平倉淨空單持續增加516...

期貨商論壇／半導體30期 觀望

半導體30期目前多數均線仍屈居年線之下，但下檔周線、10日線、月線呈現多頭排列，觀察成交量再次向上叩關5日、10日均量，...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

美元指數短線走疲，這是自1970年以來最差的上半年表現。美元指數月度跌幅達到2.7%，同時跌破2022年3月以來新低，而...

台積電、聯發科 認購夯

今日主題

台光電、奇鋐 四檔蓄電

台股月線連二紅，展望7月行情，在美國總統川普的關稅等政策影響之中，市場預期仍難以脫離震盪格局中，外資6月以來，積極鎖碼的...

漢唐有戲 押逾三個月

台股近期在高檔區呈震盪整理，新台幣兌美元的匯率升值帶動國際熱錢持續湧入，扮演了相當關鍵的推手角色，其中，漢唐（2404）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。