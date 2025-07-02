期貨商論壇／半導體30期 觀望

半導體30期目前多數均線仍屈居年線之下，但下檔周線、10日線、月線呈現多頭排列，觀察成交量再次向上叩關5日、10日均量，投資人坐看指數驚驚漲，居高思危的心態或有轉變，留意指數在年線附近攻防。

投資人愈來愈相信美國能與主要貿易國就全面關稅達成協議，投資人對川普關稅影響最嚴重擔憂消散。分析師評論，迄今為止，美國僅與中國和英國達成兩項寬鬆架構協議，而非正式具有細節協議，但投資人相較4月初極不安已感到深深鬆了一口氣。

美國總統川普持續呼籲聯準會主席鮑爾降息，在社群媒體貼文寫道，聯準會應將利率降至1%，貼文中附有一張具嘲諷意味的世界央行利率排名給聯準會主席，顯示全球近30家央行基準利率低於聯準會，並簽上名字。川普補充，聯準會理事會應該為允許這種事情發生在美國而感到羞恥。

投資人對聯準會降息預期升溫，交易員押注聯準會在年內降息頻率將更高，甚至可能比預想的更快，這也加強投資人的樂觀氣氛。

對半導體關稅的擔憂也在樂觀氣氛中淡化，儘管川普不只一次威脅對台灣製造的晶片徵收25%至100%的關稅，並暗示將取消晶片法案補助。此外，台積電（2330）面臨許多非關稅的挑戰，投資人須衡量在美國設廠的當地工安法規、施工成本上漲和廠址水資源短缺等因素。（凱基期貨提供）

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